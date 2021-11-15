Зрители считают, что партнерша Артура Логая станцевала лучше Кухар.

Вчера, 14 ноября, состоялся 11 выпуск шоу "Танцы со звездами". Участники показали один из номеров вместе с судьями проекта.

Артур Логай и Анна Карелина станцевали зажигательную сальсу в компании Екатерины Кухар. Исполнили они номер под трек Димы Монатика "Каждый раз". Вот только зрителям не понравилось исполнение Екатерины Кухар.

Отметим, Катя Кухар вышла на сцену в ярком мини-платье, которое подчеркнуло ее фигуру и стройные ножки.

"Глядя на то, как параллельно пляшет Карелина и Кухар, понимаю, что Анна должна судить Екатерину. Ну это не сравнить... Карелина – умничка", "Единственный, кто выглядел в этом танце профессионалом - Аня. Но надо отдать должное Кате - в первый раз, наверное, номер не про балет и не вокруг её персоны. Да, она, вероятно, чувствовала себя не в своей тарелке, но большая молодец, старалась", "Макс намекнул, что Кухар похожа на попугая, а я то весь танец думала, кого она мне напоминает", "Катя на их фоне смотрелась слабее, хотя судья", "Если в балете Екатерина Кухар сильна, то бальные танцы, да еще и латина, точно не ее сильная сторона", - пишут пользователи сети.

Напомним, по итогам 11 эфира шоу "Танцы со звездами" покинула пара Дмитрия Кадная и Алины Ли.

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Автор: Диана Могилевич