Исполнительница хита "Ягода-малина" умерла, не выходя из комы
19:15, 14 августа 2020Звезды
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Легкоступова умерла 14 августа.
Легкоступова умерла / фото instagram.com/legkostupovavalentina
Сегодня, 14 августа, умерла исполнительница хита "Ягода-малина" Валентина Легкоступова.
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Ее дочь Анетта Бриль написала в Instagram, что певицы не стало в 15:30.
"Сегодня в 15:30 не стало замечательного и светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память", - написала она.
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