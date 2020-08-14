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Исполнительница хита "Ягода-малина" умерла, не выходя из комы

19:15, 14 августа 2020
Звезды
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Легкоступова умерла / фото instagram.com/legkostupovavalentina

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Ее дочь Анетта Бриль написала в Instagram, что певицы не стало в 15:30.

"Сегодня в 15:30 не стало замечательного и светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память", - написала она.

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