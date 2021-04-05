Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки продолжает делиться с поклонниками семейными фотографиями.
Читайте также"Танцующий миллионер" Джанлука Вакки показал фото с трехмесячной дочкойНа странице в Instagram танцующий миллионер опубликовал свежие фото с супругой и трехмесячной Блу Иерусалимой.
На фотографии Вакки сидит в искусственном воздушном шаре со своей семьей. Маленькую дочку они с супругой держат на руках.
"Всех с Пасхой! Мы решили полететь на воздушном шаре... Это будет лучшее путешествие на свете... Путешествие нашей семьи. Да благословит вас всех бог", - подписал снимок Вакки.
Поклонникам понравились семейные снимки Вакки. Они засыпали его семью поздравлениями с Пасхой.
Кто такой Джанлука Вакки
Джанлука родился 5 августа 1967 года в Болонье в зажиточной семье.
Джанлука Вакки стал известен благодаря видео, в котором он танцует со своей девушкой (на тот момент) Джорджией Габриэле на борту яхты под музыку Рики Мартина.
В 2016 году ролик сделал его звездой Instagram, с каждым днем его популярность все возрастала.
27 октября 2020 года его возлюбленная Шэрон Фонсека родила ему дочь. Это первый ребенок у 53-летнего миллионера.
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