Поклонникам понравился снимок Вакки с дочерью и женой.

Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки продолжает делиться с поклонниками семейными фотографиями.

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На фотографии Вакки сидит в искусственном воздушном шаре со своей семьей. Маленькую дочку они с супругой держат на руках.

"Всех с Пасхой! Мы решили полететь на воздушном шаре... Это будет лучшее путешествие на свете... Путешествие нашей семьи. Да благословит вас всех бог", - подписал снимок Вакки.

Поклонникам понравились семейные снимки Вакки. Они засыпали его семью поздравлениями с Пасхой.

Кто такой Джанлука Вакки

Джанлука родился 5 августа 1967 года в Болонье в зажиточной семье.

Джанлука Вакки стал известен благодаря видео, в котором он танцует со своей девушкой (на тот момент) Джорджией Габриэле на борту яхты под музыку Рики Мартина.

В 2016 году ролик сделал его звездой Instagram, с каждым днем его популярность все возрастала.

27 октября 2020 года его возлюбленная Шэрон Фонсека родила ему дочь. Это первый ребенок у 53-летнего миллионера.

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Автор: Ирина Погорелая