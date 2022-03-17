Певец признался, что он снял самое страшное видео, которое ему когда-либо доводилось записывать.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук посетил Запорожье и показал жуткое видео из больницы. Там сейчас спасают детей, которых вчера пытались вывезти по "зеленому коридору" из Мариуполя.

На своей странице в Instagram он разместил видео и признался, что это самый страшный ролик, который ему когда-либо приходилось снимать.

Вакарчук рассказал, что не знает, есть ли еще смысл искать человечность в РФ, но одно видео он все же записал для матерей русских убийц.

"Вы вероятно слышали, что вчера эти дети вместе со взрослыми пытались вырваться из блокадного Мариуполя. Гражданские люди со своими детьми, на собственных авто большой колонной выезжали. И по ним был открыт огонь оккупантами. Российские захватчики ранили нескольких детей. Некоторым деткам пришлось ампутировать ножки, ручки", - написал певец.

Вакарчук отметил, что снимал и размещал это видео с разрешения и по просьбе медиков и родителей пострадавших деток. Певец призывает россиян прекратить бояться и наконец выйти на площади своих городов с протестом против войны и Путина, который ее развязал.

"Мир должен видеть преступления нелюдей из России! Мир должен готовиться к крупнейшему международному трибуналу со времен Нюрнберга", - добавил Вакарчук.

Напомним, ранее Вакарчук и Могилевская рассказали, что мечтают сделать после войны в Украине.

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