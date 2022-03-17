Артисты присоединились к проекту "Сніданок. Онлайн".

Украинские артисты Святослав Вакарчук и Наталья Могилевская присоединились к проекту "Сніданок. Онлайн" и рассказали, как дают концерты в необычных местах и что мечтают сделать после войны.

"Мы привозим помощь, встречаемся с людьми, это очень важно. Я вчера выступал в метро Харькова, сегодня для запорожского госпиталя прямо на улице. Где я буду завтра выступать - один Бог знает. Кстати, сегодня еще провожал поезд, в котором за границу едут дети, эвакуированные из Бердянска, с ними тоже в вагоне попел", - отметил Вакарчук.

Относительно личных маленьких мечтаний после победы, Вакарчук рассказал: "Мне хочется увидеть мою семью, я уже ее давно не видел, это самое главное".

А вот Наталья Могилевская ежедневно поддерживает боевой дух украинцев.

"Сейчас у меня должен был быть огромный тур по Украине. Я певица и каждый должен делать то, что он умеет. Мы с Юрием Рыбчинским сделали новую версию моей колыбельной "Місяць", которую 25 лет уже все поют. И сейчас это новый месседж: "Я говорю нет ужасной этой войне"... что еще я могу? У меня есть слово, есть концерты, еще у меня есть скважина, и я привожу людям воду к метро", - прокомментировала Могилевская.

Певица добавила, что Украина обязательно победит в этой страшной войне.

"Я не думаю о самом страшном, потому что этого не будет. Мы точно победим, я так в это верю. И эта победа будет такой красивой, станет примером для всего мира... Я верю в то, что будет новая музыка, новая культура, у нас будет невероятный виток экономического взлета, я в это верю", - добавила исполнительница.

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