Знаменитость рассекретил страну, в которой сейчас находится.

Известный украинский шеф-повар, ресторатор колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво сообщил, что выехал за границу. Бессменный судья кулинарного шоу "МастерШеф" рассекретил куда и для чего уехал из Украины.

О новом путешествии кулинар объявил в своем Instagram. Оказалось, что Эктор решил воплотить свою давнюю мечту. Он отправился на свою родину - в Колумбию. Об этой поездке телезвезда мечтал более двух с половиной лет, поскольку именно столько времени он не виделся с родными, которые живут в Колумбии.

На своей странице повар уже успел поделиться трогательным видео, на котором показал первую встречу с семьей в аэропорту Боготы. По словам Хименеса-Браво, ему сложно до сих пор поверить, что он наконец смог навестить близких и побывать на родине.

Для этого звезде пришлось преодолеть немалое расстояние. Сначала из Украины он добрался до Польши, затем прибыл в Испанию, а уже оттуда сел на самолет в Колумбию. Но, как говорит повар, объятия с мамой, стоили такой длительной и изнурительной дороги.

"Самая долгожданная встреча. Дома ... Я мечтал об этом моменте 2,5 года. Я мечтал еще раз увидеть родных, мечтал обнять маму... До сих пор не верю, что я преодолел такое расстояние. До сих пор не верю что я дома, в Колумбии", - написал в подписи к ролику знаменитость.

Своим роликом судья "МастерШефа" растрогал и подписчиков в сети. Они пишут, что очень счастливы за кумира и пожелали ему замечательного отпуска:

"Как это трогательно. Хорошего семейного отдыха"

"Это так замечательно, очень рады за вас"

"Я плачу от радости за вас! Как это сильно нужно было тебе, наконец-то"

Напомним, ранее звезда "МастерШефа" рассказала о конфликте с Эктором на шоу. Татьяна Литвинова призналась, почему прекратила сотрудничество с проектом и объяснила, какова причина того, что у них не сложились дружеские отношения с главным судьей проекта.

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