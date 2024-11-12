Тренер нарвалась на критику в сети после своего поста, посвященного покойному.

Бывшая жена известного украинского боксера Вячеслава Узелкова - фитнес-тренер Марина Боржемская - отреагировала на хейт в сети, который посыпался на нее после смерти спортсмена 9 ноября. Женщина публично обратилась к комментаторам.

Как известно, у экс-супругов были не самые лучшие отношения после развода в 2018 году. В частности, они не могли прийти к согласию относительно воспитания детей. Марина утверждала, что Узелков не участвует в жизни 15-летнего сына Роберта и 12-летней дочери Оливии, а сам боксер заявлял, что это тренер не дает ему видеться с детьми.

После смерти Вячеслава женщина почтила его память, но и вспомнила об их непростых отношениях. Она написала: "Ушел из жизни Вячеслав Узелков, отец моих детей. Несмотря на все сложности, что были между нами, я благодарна ему за все".

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В комментариях на Боржемскую "набросились" из-за такого высказывания о покойном. Ответ спортсменки не заставил себя долго ждать. Она отметила, что большинство людей вообще не знают историю их с Узелковым отношений и призвала их не судить, "не зная всех деталей".

"Спасибо всем за вашу поддержку, за каждое слово и комментарий, как положительный, так и критический. Мы все разные, и именно в этом разнообразии - наша особенность. Порой легко судить других, не зная всех деталей, и особенно удивляют комментарии от тех, с кем я даже не встречалась, но кто утверждает, будто хорошо меня знает. У каждого из нас есть своя правда, свое видение и переживания, формирующие наши убеждения", - написала тренер.

Она добавила, что за эти годы научилась бороться с негативом, но ей жаль детей. Женщина говорит, что они были не готовы к такому "вниманию" со стороны украинцев и сейчас переживают не самый лучший период. В то же время Боржемская отметила, что рядом с ними есть люди, которые готовы их защитить и поддержать, намекая на себя.

"В течение этих лет я научилась защищаться от негатива, осознавая, что каждое слово отражает внутренний мир того, кто его произносит. Но мои дети еще не готовы к этому. Счастье, что у них есть я и люди, которые всегда станут на защиту, чтобы не позволить чужим словам посеять зерна жестокости или ненависти в их сердцах", - подытожила тренер.

Напомним, ранее стала известна причина смерти Узелкова. Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова рассказала, что свои последние дни знаменитость провел в больнице, где его и не стало.

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