Продюсер ответил, когда в последний раз виделся с боксером.

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк рассказал, когда последний раз виделся с украинским боксером Вячеславом Узелковым, который умер 9 ноября этого года. Знаменитость вспомнил, о чем они в последний раз говорили со спортсменом.

Как известно, тренер и продюсер много лет вместе работали. Они были судьями 6 и 7 сезона шоу "Україна має талант". После новости о смерти Узелкова Кондратюк посвятил пост покойному в своем Facebook. В нем он признался, что последний раз виделся с тренером еще в 2020 году.

Правда, тогда их разговор был довольно напряженным. Игорь отметил, что Вячеслав тогда как раз баллотировался в мэры Винницы от пророссийской партии. Решение боксера возмутило продюсера и он откровенно сказал ему об этом.

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"С Узелковым за столом жюри "Україна має талант" было весело, вы же видели. Последний раз, когда мы случайно встретились на каком-то мероприятии, Слава сказал, что будет баллотироваться в мэры Винницы от ОПЗЖ. Я, услышав название партии, наехал на него максимально жестко. Слава не ожидал такой реакции..." - вспомнил Кондратюк.

Игорь добавил, что с ним Узелков всегда говорил на украинском, хотя в политике выбирал для себя пророссийские партии. Вячеслав с уважением относился к коллеге по шоу, но был удивлен, что Кондратюк не побоялся "наехать" на него.

Продюсер почтил память спортсмена и выразил соболезнования его родным, в частности, сыну Роберту и дочери Оливии.

"Игорь Васильевич, никто меня еще так не отчитывал за этот поступок". Так все же все боятся твоей правой! Но это уже в другой жизни... Земля тебе пухом, Слава. Мои искренние соболезнования Роберту, Оливии, и всем родным", - написал Игорь.

К слову, боксера не стало 9 ноября. На момент смерти ему было 45 лет. Причина смерти пока не разглашается. Однако известно, что у спортсмена были проблемы со здоровьем. У него обнаружили тромб в сердце и он перенес сложную операцию.

Напомним, ранее Слава Демин после смерти Узелкова рассказал о непростых отношениях с ним. Ведущий вспомнил ситуацию, когда боксер угрожал ему.

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