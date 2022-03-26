Граждане Украины наконец-то объединились, однако жаль, что ценой смертей, говорит актриса.

Украинская театральная и киноактриса Ирма Витовская прокомментировала войну в Украине. Она заявила, что народ сейчас сплочен как никогда, однако ужасно, что это объединение произошло ценой смертей.

Об этом Витовская высказалас в интервью изданию "УП".

Войну в Украине звезда украинского ТВ назвала "жестоким крещением огнем", однако отметила, что данная ситуация дала понять - здесь своих не бросают.

"Даже люди, которые были лояльные, режут связи с родственниками из России из-за их глупости, которая стала очевидной. Я думаю, что рождается новая нация в плане гражданской нации, в плане государственной нации. И вот жаль, что мы проходим это сквозь смерти. Это важное время, потому что мы долго не могли эволюционировать к такому качеству", - рассказала Витовская.

"Наши бойцы, наши гражданские, а особенно дети – для меня это самая болезненная тема. И даже животные – вы знаете, что вот конюшню сожгли. Это все наши потери", - резюмировала Ирма Витовская.

Звезда заявила, что сейчас для нее, как и для миллионов других людей, важно победить. Сама артистка заявила, что находится в Украине, однако детально не будет рассказывать где и чем занимается, чтобы не навредить. Она лишь намекнула, что не сидит без дела и помогает стране приблизиться к победе.

"Я могу сказать, что помогаю переселенцам. У меня очень много друзей в Европе, которые забирают мам с детьми на временное убежище", - заявила Витовская.

Она поддержала своих коллег, которые сейчас вступили в ряды территориальной обороны или начали волонтерить.

Напомним, украинский музыкант Андрей Данилко вспомнил, как впервые лично познакомился с президентом РФ Путиным. Музыкант говорит, что российский политик в жизни очень отличается от телевизионного образа.

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