Он, по словам артиста, был вовсе не такой, как на телеэкране.

Украинский музыкант Андрей Данилко вспомнил, как впервые лично познакомился с президентом РФ Путиным. Музыкант говорит, что российский политик в жизни очень отличается от телевизионного образа.

Об этом артист рассказал в интервью российскому изданию "Медуза".

Данилко, уже более двадцати лет выступающий в образе Верки Сердючки признался, что считает Путина преступником, и надеется "включить телевизор и увидеть, как он сидит на скамье подсудимых со своей шайкой-лейкой".

"Я помню свои впечатления, когда была его инаугурация. Помните эти кадры? Москва пустая, едут машины Путина, вокруг мотоциклисты, и он едет на инаугурацию. Пафос такой. А я думаю: "Ты же взрослый человек! Так может делать Сердючка. Ну, по приколу! Типа, звезда! А ты взрослый человек, президент великой, по твоему мнению, державы. И ты едешь как Джеймс Бонд, чтобы потом это пересматривать?". А он едет: мотоциклисты, бедных людей куда-то позасовывали, чтобы они не вышли. Супергерой!", - сказал Данилко.

Несмотря на весь этот пафос, во время личной встречи с Данилко, он сочел Путина деликатным, внимательным и спокойным, как будто пытается "завербовать".

Напомним, ранее Андрей Данилко пожаловался на травлю в РФ. Артист вспомнил историю еще тех времен, когда гастролировал в РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: