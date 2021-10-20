Звезда только в третьем браке обрела женское счастье. Несмотря на 9-летнюю разницу в возрасте, Анна Седокова и Янис Тимма выглядят абсолютно счастливыми.

Известная певица, актриса и дизайнер Анна Седокова, которая в прошлом году тайно вышла замуж, показала новые фото с молодым супругом Янисом Тиммой. Эффектные снимки были опубликованы на странице в соцсети артистки.

Читайте такжеКоролева Елизавета II отказалась от премии "Старушка года""Экс-виагра" позировала в элегантном силуэтном платье с пикантным разрезом. Роскошный аутфит также дополняли туфли-лодочки и аксессуары в виде сережек и браслета, которые привлекали внимание.

Седокова собрала волосы, аккуратно их уложив. На лице знаменитости был яркий макияж, она подчеркнула глаза тенями и накрасила губы красной помадой. Ее супруг Янис Тимма, в свою очередь, предстал в черных штанах и бархатном пиджаке.

"Никогда не выше тебя. Никогда не ниже тебя. Всегда рядом с тобой ...", — подписала артистка.

"Нереальные", "Аня, Вы нереально, безумно красивы. И какая Вы прекрасная пара", "Какие красивые", "Дай Бог Вам счастья и процветания", — отметили пользователи сети.

Раньше 38-летняя звезда жила на три страны Киев-Москва-Америка, однако сейчас много времени проводит в последней. В городе ангелов (Лос-Анджелес, — УНИАН) она занимается спортом, свободное время посвящает детям и супругу.

Анна Седокова: творчество и личная жизнь

Певица получила известность в Украине в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Спустя два года о ней узнало все СНГ, телезвезда стала солисткой культового коллектива "ВИА Гра". Тогда состав группы журналисты называли золотым, ведь именно тогда Меладзе написал свои самые лучшие хиты: "Три реки и океан", "Не оставляй меня, любимый", "Убей мою подругу" и другие.

В скором времени Седокова покинула группу и занялась сольной карьерой. За это время она выпустила три альбома, снялась в нескольких картинах и даже открыла собственный бизнес.

Что касается личной жизни, то Седокова была замужем трижды. Впервые она вышла замуж в 2004 году за футболиста Валентина Белькевича. В этом союзе родилась дочь Алина.

Вторым ее супругом оказался бизнесменом Максим Чернявский. 19-го июля 2011 года она родила дочь Монику. Об отце младшего сына Гектора известно мало. В сети активно пишут, что им оказался российский бизнесмен Артем Комаров, но Седокова старается не комментировать прошлое.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Каролина Гайдук