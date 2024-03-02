Певица уже тогда была звездой.

Алла Пугачева - известная российская певица, которая получила признание еще много лет назад. Она является иконой шоу-бизнеса, несмотря на то, чтто после осуждения полномасштабного вторжения в Украину ее начали хейтить.

Как бы там ни было, но ее поклонников, в том числе и россиян, до сих пор интересует ее жизнь. Они часто вспоминают о Пугачевой и даже публикуют ее давние фотографии.

В одном из российских Telegram-каналов появился снимок Примадонны, на котором ей всего 45 лет. Тогда певица носила модную короткую стрижку. Заметно, что на тот момент она еще не сильно увлекалась косметологией и пластическими операциями.

Видео дня

На фото можно рассмотреть, что у нее маленькие губы, есть мимические морщины, зубы естественные.

Однако позже артистка начала меняться. Она сделала несколько пластических операций, в том числе подтяжку лица, а также поставила себе виниры, чтобы радовать людей голливудской улыбкой.

Напомним, ранее 74-летняя Пугачева появилась на новом фото с сигаретой в руках.

Вас также могут заинтересовать новости: