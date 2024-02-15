Поклонники засыпали ее комплиментами.

Российский юморист Максим Галкин уже два года вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри живет в Израиле. Он оттуда делится яркими снимками своей семьи.

На последней фотографии он показал 74-летнюю Аллу Пугачеву, которая, несмотря на свой возраст, имеет очень молодой вид.

В кадре она сидит в кресле с сигаретой в руках и смотрит в телефон.

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"Звонок другу", - подписал снимок Галкин.

К слову, Пугачева была одета в светло-синие джинсы и вязаную кофту молочного цвета с объемными рукавами.

Примечательно, что женщина следит за собой, так как у нее красивая прическа и свежий трендовый маникюр.

Как отреагировали пользователи сети

"Ах, какое фото. Просто восхитительно"

"Шикарная женщина и потрясающая певица"

"Какая она прекрасная. Счастливый тот, кто называет ее своим другом"

"Очень красивая"

"Солнечная девочка"

Напомним, ранее Дмитрий Гордон "поймал" Аллу Пугачеву в Киеве. Тогда артистке было всего 40 лет, а Гордону - 22.

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