Российский юморист Максим Галкин уже два года вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри живет в Израиле. Он оттуда делится яркими снимками своей семьи.
На последней фотографии он показал 74-летнюю Аллу Пугачеву, которая, несмотря на свой возраст, имеет очень молодой вид.
В кадре она сидит в кресле с сигаретой в руках и смотрит в телефон.
"Звонок другу", - подписал снимок Галкин.
К слову, Пугачева была одета в светло-синие джинсы и вязаную кофту молочного цвета с объемными рукавами.
Примечательно, что женщина следит за собой, так как у нее красивая прическа и свежий трендовый маникюр.
Как отреагировали пользователи сети
- "Ах, какое фото. Просто восхитительно"
- "Шикарная женщина и потрясающая певица"
- "Какая она прекрасная. Счастливый тот, кто называет ее своим другом"
- "Очень красивая"
- "Солнечная девочка"
Напомним, ранее Дмитрий Гордон "поймал" Аллу Пугачеву в Киеве. Тогда артистке было всего 40 лет, а Гордону - 22.