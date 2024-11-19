Катерина хочет наказать виновных.

Жена украинского певца Виктора Павилко - Екатерина Репяхова - рассказала, о фейковой новости про смерть мужа.

Девушка увидела эту ложную информацию в Facebook. В ней говорится об остановке сердца 58-летнего артиста. Екатерина успокоила всех поклонников и отметила, что с Павликом все хорошо.

"Извините, но Facebook - это какая-то помойка. Я просто шокирована этим!" - написала Репяхова в своем Instagram.

Видео дня

Она также подчеркнула, что хочет наказать виновных в распространении ложной информации.

"Если у меня есть юристы, которые могут помочь наказать - буду благодарна".

Позже Екатерина показала совместное сегодняшнее видео с мужем. На нем заметно, что Виктор Павлик хорошо себя чувствует и только посмеялся над фейковыми новостями о себе.

К слову, в мае этого года певцу сделали срочную операцию из-за врожденного порока сердца. Но во время хирургического вмешательства у Павлика остановилось сердце на полчаса. Врачам удалось восстановить сердцебиение, но он был подключен к аппарату искусственного кровообращения и ИВЛ и двое суток провел в реанимации.

Напомним, ранее появилась информация о внезапной смерти рэпера Потапа, однако он опроверг эти слухи и вышел на связь с поклонниками.

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