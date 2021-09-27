Алла Пугачева воспитывает двойняшек вместе с Максимом Галкиным.

Восемь лет назад российская звезда Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин стали родителями двойняшек Лизы и Гарри, которых им родила суррогатная мама. В сети отметили, что маленькая Лиза просто копия своей звездной мамы.

"Мамина девочка", "Они так похожи", "Просто прелесть, вся в мамулю", "Копия мамы", "На этих фото девченки так сильно похожи", "Прелесть", - пишут пользователи сети.

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Пугачева и Галкин познакомились на съемках клипа песни Примадонны "Будь или не будь", которые проходили 20 лет назад. 23 декабря 2011 года они официально поженились. Для Пугачевой это уже пятый брак. Ранее она была замужем за цирковым артистом Миколасом Орбакасом, за кинорежиссером Александром Стефановичем, который недавно умер, за продюсером Евгением Болдиным и за певцом Филлипом Киркоровым.

Стоит отметить, что Галкин и Пугачева воспитывают 8-летних двойняшек от суррогатной матери - Лизу и Гарри, которые в этом году пошли во второй класс. Также у Примадонны есть дочь от первого брака Кристина Орбакайте.

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Автор: Диана Могилевич