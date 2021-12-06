Певица показалась в сексуальном образе.

Не успели стихнуть страсти после финала шоу "Холостячка", где главная героиня Злата Огневич, по мнению зрителей, выбрала не того мужчину, как певица уже вновь взбудоражила фантазию поклонников.

Читайте такжеСкандальная Инстасамка впервые показалась в свадебном платье: оцените образЗвезда снялась в пикантной фотосессии в одном боди, который идеально сел ей по фигуре и подчеркнул узкую талию. При этом Злата стоит на коленях возле стула и томно смотрит в камеру. Такой откровенный образ она дополнила массивными сережками и браслетом.

"На создание этой истории вдохновил наш 3-й выпуск "Холостячка", полностью посвящённый кабаре, театру и, конечно же, тот самый огненный танец в моём исполнении. Да, это был вызов и желание удивить, порадовать мужчин, а также возможность открыто сказать танцем о женской свободе и принятии. Спасибо тем, кто прислушался! Спасибо тем, кто мыслит глубоко и со мной на одной волне", - сказала Злата.

"Вау", "Очень горячо", "У тебя получилось удивить на 100%", "Огонь", "Фото шикарны", - пишут поклонники.

Напомним, ранее Злата Огневич резко ответила украинцам, критикующим ее выбор в финале шоу "Холостячка".

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Автор: Диана Могилевич