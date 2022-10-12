Российские журналисты утверждают, что Галкин на гастролях добавил в свой репертуар несколько шуток на украинском.

После начала полномасштабного вторжения РФ юморист Максим Галкин покинул Россию и гастролирует за рубежом. Поговаривают, что во время одного из концертов он получил подарок из Украины.

Об этом сообщает ресурс "КП" и пересказывает историю получения этого украинского талисмана.

Российские журналисты утверждают, что Галкин на гастролях добавил в свой репертуар несколько шуток на украинском.

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Как пишут пропагандисты, на одном из таких выступлений муж Примадонны получил платок от украинки. Она якобы сказала ему: "Не выбрасывайте. Пусть она всегда будет с вами".

На это запрещенный в Российской Федерации артист якобы коротко ответил ей: "Со мной".

Максим Галкин покинул РФ: что известно

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри покинули Россию.

Позже Примадонна с их с Галкиным двойняшками вернулась в Российскую Федерацию. Она говорила, что детям пора идти в школу. Но она во второй раз покинула родину и получила паспорт Израиля.

Очевидно, звездные супруги не намерены возвращаться в РФ. 10 октября Алла Борисовна посетила концерт Земфиры и осыпала певицу комплиментами.

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