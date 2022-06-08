Журналистка Алена Жигалова высказалась об отъезде Примадонны.

Скандальная российская журналистка Алена Жигалова в очередной раз высказалась об Алле Пугачевой, которая в первые дни войны уехала с семьей в Израиль.

Изначально журналистка в своей программе "Алена, блин" заявила, что с отъездом Примадонны Россия "осиротела", но позже нашла ей замену.

"Я посмотрела на Филиппа и поняла, что мы с вами не осиротели. Вот наша новая Алла Пугачева. Знакомьтесь, это Филипп Киркоров", - заявила она.

Жигалова отметила, что Киркоров умеет устраивать грандиозные праздники и обладает харизмой, поэтому он с легкостью сможет заменить Пугачеву.

Напомним, ранее депутат российской Думы Анатолий Вассерман присоединился к хейту в адрес Аллы Пугачевой. Он призвал россиян к тотальному игнору Пугачевой. По его словам, она очень болезненно будет это переживать.

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