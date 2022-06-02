По мнению Вассермана, игнор будет болезненным ударом для Примадонны.

Депутат российской Думы Анатолий Вассерман присоединился к хейту в адрес Аллы Пугачевой, которая через несколько дней полномасштабного вторжения России в Украину уехала с семьей в Израиль.

Он призвал россиян к тотальному игнору Пугачевой. По его словам, она очень болезненно будет это переживать.

"Если мы просто не обратим на нее внимания, это будет, на мой взгляд, сильнейшим ударом по ней, по ее самолюбию: "Как же, к моему слову уже не прислушиваются так чутко и трепетно, как в былые времена", - заявил Вассерман в комментарии росСМИ.

Он добавил, что уехавшие из РФ артисты с начала войны потеряли самое главное - признание миллионов россиян. Вассерман предложил отомстить им и не обращать внимание на их концерты после возвращения в Россию, да и не следить за их социальными сетями.

"Полагаю, что лучшей реакцией на все их сожаления о том, что в очередной раз не вышло победить русских, будет то, что, когда они наконец вернутся, на их концерты будут обращать так же мало внимания, как и на их публикации. Самый болезненный удар по таким людям - это удар по их кошелькам", - добавил депутат.

Напомним, ранее Ротару поддержала Пугачеву, которую в России публично послали.

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