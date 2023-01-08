По его словам, он понимает, что придется стрелять в своих коллег, которые воюют на стороне России.

Российский актер Артур Смольянинов в первые дни полномасштабного вторжения в Украину осудил войну, а сейчас и вовсе заявил, что хочет воевать против оккупантов.

В интервью YouTube-каналу "Новая газета Европы", он сказал, что считает украинцев своими братьями. Поэтому если он и пойдет воевать, то только на нашей стороне.

Отвечая на вопрос, понимает ли он, что может столкнуться со своими коллегами и что ему придется стрелять в их, он четко сказал, что их смерть будет справедливой.

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"Справедливая ли это смерть? Безусловно. Стрелял бы я в него? Без всякого сомнения", - сказал Смольянинов.

Кто такой Артур Смольянинов

Артур Смольянинов - российский актер театра и кино. Он стал известен благодаря ролям в таких фильмах как "Ёлки", "Белая гвардия", "Конная полиция" и других.

Известно, что Смольянинов выступил против вторжения России в Украину в 2022 году. В октябре 2022 года на актёра было заведено административное дело о "дискредитации" российской армии.

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