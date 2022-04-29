Смольянинов рассказал о дедушке и бабушке из Киева и своем детстве, проведенном в Карпатах.

Известный российский актер Артур Смольянинов - звезда фильма "9 рота" и сериала "Самара", поддержал Украину и осудил развязанную Россией полномасштабную войну.

Как рассказал актер в интервью журналистке Екатерине Гордеевой на ее YouTube-канале, в детстве он часто бывал в Киеве, где у него жили бабушка и дедушка, а летом отдыхал в Закарпатье, где выучил украинский язык.

Смольянинов отметил, что переживает за Украину, как за собственную родину, поскольку с нашей страной у него связано много воспоминаний. Актер не понимает, на каких основаниях русские солдаты обстреливают города, убивают мирных жителей.

Сегодня у российских актеров за любые высказывания против кремлевской власти действительно есть риск потерять работу в театре и кино. Ранее он старался не выступать на тему политики, однако сейчас молчание – такое же преступление.

По этому поводу актер решил процитировать слова украинского музыканта Андрея Данилко (Верка Сердючка - УНИАН):

"Он сказал, что ненавидит говорить о политике и не хотел бы, но он публичный человек и понимает, что должен. Вот и я должен. Пришло время", - отметил Смольянинов.

И добавил: "Все изменилось. Кровь пролилась. Случилась катастрофа. Все рухнуло. Пепел, дым, вонь, слезы. Ужас. Просто ужас".

"Это не война, ни в коем случае – это бойня, террор. Породистый террор. Это не остановиться по нашему желанию, а объединиться мы уже не в состоянии. Уже сейчас поезд ушел, но вопрос, а был ли поезд вообще?" – сказал Смольянинов.

Смольянинов рассказал, что его бабушка и дедушка по отцовской линии – киевские евреи. Актер вспомнил, как спорил с дедушкой из-за футбола - Артур более за московский "Спартак", а его дед поддерживал киевское "Динамо". Смольянинов признался, что считает родиной не определенную точку на карте с четкими границами, а эти самые воспоминания, накопившиеся за всю жизнь.

"Дедушка болел за киевское "Динамо", а я – за московский "Спартак"... Я помню это ощущение чего-то очень родного и теплого. Какие-то выражения... "Нехай буде гречка, аби не суперечка", – говорила мне бабушка. Все это было для меня родное. Как в фильме, который сегодня тоже совсем по-другому зазвучит: "Это все мое, родное... Всех люблю на свете я. Это родина моя". Только правда, это была моя родина. Все вот это – была моя родина", – прокомментировал артист.

Так же Смольянинов рассказал о своих приключениях в Карпатах. Ему больно осознавать, что Россия пытается уничтожить и людей, и живописную природу.

"Когда я стал старше, я ездил с отчимом в Закарпатье в географические экспедиции. И все эти города я помню: от Конотопа до Чопа. Как мы ехали на поезде. Мукачево, Ужгород. Самое яркое воспоминание – это Синевир. Это все то, из чего я состою... Первый раз я там попробовал водку – чуть не помер. Меня отпаивали селяне марганцовкой... Первая любовь моя там, и ходил я с ними по утрам в горы пасти коров. Их папы и мамы собирали нам в банках картошку с чесноком. Это до сих пор моя любимая еда... Я был на самой высокой точке Украины, блин. Я был на горе Говерла... Я там был, я это видел", - поделился актер.

По его словам, никто никогда не обращал внимания на язык.

"И говорить о том, что кто-то кого-то из-за русского языка, не русского... Это вообще какой-то бред. Никто никогда на это внимания не обращал. Я там научился на украинском разговаривать, сейчас уже забыл все, к сожалению. Но понимать их – понимаю. То есть это и в меня сейчас стреляют тоже. Нельзя молчать", – подытожил актер.

Напомним, Смольянинов так же рассказал о своей встречи с Путиным в 2005 году и выразил предположения, почему президент РФ начал войну в Украине.

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