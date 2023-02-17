Звезда фильма "9 рота" давно открыто заявил о своей позиции против войны.

Известный актер Артур Смольянинов, который прославился благодаря ролям во многих российских фильмах, записал видео в образе Леси Украинки. Смольянинов прочел мощное стихотворение о кремлевском диктаторе Путине. Скандальное стихотворение получило название "С кем кончает В. В. Путин".

Зачитал строки Артур на сине-желтом фоне с портретом Леси Украинки. Одет он был в вышиванку, бусы и венок.

"С каждым днем яснее: Украина – не Россия

Ты не кончишь с нею,

В заболоченной равнине

Вскормлен кислым тестом,

Ты увязнешь в Украине

Этим самым местом.

Так и будешь в вечном клинче

Мучить все живое,

Заходясь в победном кличе,

То есть жалком вое.

И, прислушиваясь к вою,

Скажет мир устало:

Краще б ти кiнчав з собою

Всiм бы краще стало", - сказал на видео Смольянинов.

С полной версией стихотворения можно ознакомиться на YouTube-канале "SPEKTR PRESS". Слова принадлежат российскому оппозиционеру Дмитрию Быкову.

В Госдуме уже отреагировали на такой поступок Смольянинова. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сказал:

"Эволюция предателя — от актёра, когда-то сыгравшего героя-десантника в "9-й роте", Артур Смольянинов, бежавший из России, быстро превратился в украинскую бабу. Без смены пола и жовто-блакитных лент в косе на Западе нынче не устроишься".

Напомним, в РФ признали "иноагентом" актера Смольянинова, готового убивать оккупантов.

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