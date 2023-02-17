Известный актер Артур Смольянинов, который прославился благодаря ролям во многих российских фильмах, записал видео в образе Леси Украинки. Смольянинов прочел мощное стихотворение о кремлевском диктаторе Путине. Скандальное стихотворение получило название "С кем кончает В. В. Путин".
Зачитал строки Артур на сине-желтом фоне с портретом Леси Украинки. Одет он был в вышиванку, бусы и венок.
"С каждым днем яснее: Украина – не Россия
Ты не кончишь с нею,
В заболоченной равнине
Вскормлен кислым тестом,
Ты увязнешь в Украине
Этим самым местом.
Так и будешь в вечном клинче
Мучить все живое,
Заходясь в победном кличе,
То есть жалком вое.
И, прислушиваясь к вою,
Скажет мир устало:
Краще б ти кiнчав з собою
Всiм бы краще стало", - сказал на видео Смольянинов.
С полной версией стихотворения можно ознакомиться на YouTube-канале "SPEKTR PRESS". Слова принадлежат российскому оппозиционеру Дмитрию Быкову.
В Госдуме уже отреагировали на такой поступок Смольянинова. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сказал:
"Эволюция предателя — от актёра, когда-то сыгравшего героя-десантника в "9-й роте", Артур Смольянинов, бежавший из России, быстро превратился в украинскую бабу. Без смены пола и жовто-блакитных лент в косе на Западе нынче не устроишься".
Напомним, в РФ признали "иноагентом" актера Смольянинова, готового убивать оккупантов.