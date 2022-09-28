Лидер группы "Бумбокс" поделился фотографиями из окопов.

Лидер украинской музыкальной группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк поделился фотографиями с передовой. Он показал, как выглядит его день на военных позициях. Снимки были опубликованы в Instagram-аккаунте группы "Бумбокс".

Их сделал фотограф и режиссер Стас Гуренко, который ранее снимал несколько клипов для "Бумбокса". Сейчас Гуренко побывал на передовой, сфотографировал Хлывнюка в машине и в окопе. На фото попал и ударный дрон Punisher, которым управляет артист.

Видео дня

"Стас Гуренко съездил к ребятам и привез интересные фотографии. Кстати, белая птичка на фото — тот же Punisher", - сказано в описании в профиле группы.

Когда Андрей Хлывнюк взял в руки оружие

Отметим, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Андрей Хлывнюк взял в руки оружие и пошел защищать свою Родину. Сейчас он также находится на позициях. Музыкант был патрульным полицейским батальона ТОР (тактико-оперативное реагирование) в составе подразделения София Управления Патрульной полиции в Киеве. Сейчас Хлывнюк — пилот ударного дрона.

Напомним, лидер "Бумбокса" Хлывнюк рассказал, что сделает с осколком мины, который ранил ему лицо.

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