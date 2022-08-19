На днях российская певица Лариса Долина выступила на фестивале "Таврида", состоявшемся в аннексированном Крыму.
Певица вышла на сцену в мини-шортах и футболке, тем самым засветив дряблые ноги. При этом она нанесла яркий макияж и распустила вьющиеся локоны.
Но все же заметно, что певица знатно постарела. Ее кожа уже не такая упругая как раньше, а внешний вид в целом оставляет желать лучшего.
Фотографии с концерта быстро разлетелись по сети. Юзеры отмечают, что Долина напугала их своим внешним видом.
"Фу, какая она отвратительная", "Мерзко на нее смотреть", "Уже не та. Очень постарела", - пишут пользователи сети.
Напомним, ранее Лариса Долина призналась в любви к России и заговорила об Одессе.
"Я люблю страну, гражданкой которой стала много лет назад – гражданкой России. Здесь я нашла себя в профессии, стала счастлива, здесь я состоялась как личность", - сказала звезда, уточнив, что любит прежнюю Одессу, а не такую, какой она стала сейчас.