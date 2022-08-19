Ларису Долину раскритиковали за внешний вид.

На днях российская певица Лариса Долина выступила на фестивале "Таврида", состоявшемся в аннексированном Крыму.

Певица вышла на сцену в мини-шортах и футболке, тем самым засветив дряблые ноги. При этом она нанесла яркий макияж и распустила вьющиеся локоны.

Но все же заметно, что певица знатно постарела. Ее кожа уже не такая упругая как раньше, а внешний вид в целом оставляет желать лучшего.

Фотографии с концерта быстро разлетелись по сети. Юзеры отмечают, что Долина напугала их своим внешним видом.

"Фу, какая она отвратительная", "Мерзко на нее смотреть", "Уже не та. Очень постарела", - пишут пользователи сети.

Напомним, ранее Лариса Долина призналась в любви к России и заговорила об Одессе.

"Я люблю страну, гражданкой которой стала много лет назад – гражданкой России. Здесь я нашла себя в профессии, стала счастлива, здесь я состоялась как личность", - сказала звезда, уточнив, что любит прежнюю Одессу, а не такую, какой она стала сейчас.

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