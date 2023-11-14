По словам представительницы артиста, пока официальной информации нет.

Представительница певца Олега Винника в медиапространстве Валерия Барон сообщила, что артист не будет коментировать сплетни и слухи. По ее словам, если они запланируют тур за границей, то общественность узнает об этом непосредственно от самого Винника.

В комментарии "Музвар" она добавила, что Олег Анатолиевич с начала полномасштабного вторжения помогает ВСУ, несмотря на то, что все это время живет в Германии.

"С самого начала войны Олег помогает ВСУ собственными силами и собственными средствами", - сказала Барон.

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Слухи о возвращении Винника на сцену

Блогер Богдан Беспалов "слил" инсайдерскую информацию о том, что Олег Винник планирует поехать в европейский тур, чтобы улучшить свое материальное положение.

Все это, продолжил Беспалов, будет проходить под соусом благотворительности, хотя на самом деле у Винника таких целей нет. Блогер говорит, что у артиста сейчас проблемы с деньгами.

"Олег Винник с обновленным составом своей команды ламает голову, как именно он может объявить европейский тур и выступить за границей за счет украинских беженок-волчиц. Все это будет под соусом помощи Вооруженным силам Украины. У Винника есть "благотворительный фонд", через который якобы будет предоставлять помощь", - сказал Беспалов.

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