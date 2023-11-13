По словам Беспалова, Винник хочет заработать денег на красивую жизнь.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов сообщил, что его "котята", которые находятся в Германии и пересекаются с певцом Олегом Винником, донесли ему, что артист планирует вернуться на сцену.

Так, Беспалов со ссылкой на своих инсайдеров говорит, что у Винника сейчас финансовые проблемы. Он вместе со своей супругой якобы спустил все деньги на вредные привычки. Беспалов намекнул, что Винник и Таюне "балуются" запрещенными препаратами.

Теперь, по словам блогера, певец думает о том, как отправится в тур по Европе, чтобы заработать еще денег для красивой жизни.

"Олег Винник с обновленным составом своей команды ламает голову, как именно он может объявить европейский тур и выступить за границей за счет украинских беженок-волчиц. Все это будет под соусом помощи Вооруженным силам Украины. У Винника есть "благотворительный фонд", через который якобы будет предоставлять помощь", - сказал Беспалов.

Он также обратился к поклонникам Винника и сказал, что если они решат пойти на его концерты, то должны понимать, что никакой помощи ВСУ не будет, артист потратит заработанные деньги на свою красивую жизнь.

"Именно покупкой билетов вы обеспечите ему привычный уровень достатка. Трижды подумайте, потому что этот человек больше не имеет ничего общего с Украиной. Этот человек показал свое настоящее лицо и он сейчас там, где должен быть", - добавил блогер.

Напомним, в украинском шоу-бизнесе появился новый певец Андрей Кравченко. Артиста сравнивают с Олегом Винником, потому что они похожи как две капли воды.

Вас также могут заинтересовать новости: