Елена Волк умерла сегодня, 16 октября.

Украинская модель и светская львица Елена Волк умерла на 74-м году жизни. Звезда накануне попала в больницу, а затем ее перевели в реанимацию. 16 октября ее сердце остановилось.

"Сегодня ночью в реанимационном отделении 7-й городской больницы г. Киева трагически скончалась Елена Волк. Мы все запомним ее как яркую, энергичную и жизнерадостною женщину. Елена, нам будет очень Вас не хватать", – написали ее друзья в Instagram.

Что стало причиной смерти пока неизвестно. Также родственники пока не сообщили, когда будут хоронить эпатажную модель.

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73-летняя пенсионерка Елена Волк очень любила эпатировать публику. Она регулярно появлялась на светских мероприятиях, в клубах, а также снималась в рекламах и кино. Елена периодически устраивала фотосессии, которые находили отклик у ее аудитории.

Стоит отметить, что поклонникам она запомнилась благодаря своему яркому образу. Женщина откровенно одевалась и всегда наносила яркий макияж, обязательно с блестками на глазах и бровях.

Кроме того, она активно вела аккаунт в социальной сети TikTok. Там она появлялась вместе с молодым музыкантом, которого публика принимала за ее молодого жениха.

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Автор: Диана Могилевич