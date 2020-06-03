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В Киеве прощаются с выдающимся украинским композитором Мирославом Скориком (фоторепортаж)

15:52, 03 июня 2020
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Прощание проходит в патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ / фото: Назар Мазилюк, УП

Об этом сообщает "Украинская правда".

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4 июня попрощаться с композитором можно будет во Львове - в Соборе Святого Юра.

Скорика похоронят 5 июня на Лычаковском кладбище во Львове.

Как сообщал УНИАН, на 82-м году жизни умер известный украинский композитор, Герой Украины, профессор Национальной музыкальной академии, народный артист Украины Мирослав Скорик.

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Теги: #Киев#композиторпогода в Киеве