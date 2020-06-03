В Киеве прощаются с выдающимся украинским композитором Мирославом Скориком (фоторепортаж)

4 июня попрощаться с композитором можно будет во Львове - в Соборе Святого Юра.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter