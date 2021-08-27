В комментарии журналистам Остап Ступка рассказал, что в рамках мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения его отца, также запланировано, в частности, открытие выставки.

В Киеве, на улице Заньковецкой, состоялось открытие мемориальной доски-горельефа на доме, где жил украинский актер Богдан Ступка.

Как передает корреспондент УНИАН, доску в день рождения Ступки открыли члены его семьи.

На мероприятии присутствовали, в частности, сын Ступки Остап и внук Дмитрий.

Также участие в мероприятии приняли автор горельефа, скульптор Николай Зноба, меценат, член попечительского совета Фонда Богдана Ступки Григол Катамадзе, друзья и коллеги Богдана Ступки.

Во время мероприятия заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Марина Хонда рассказала, что существует инициатива по переименованию одного из скверов в Киеве в честь Богдана Ступки.

"Я уверена, что мы в сентябре поддержим это предложение на комиссии. И память о человеке, который... не умрет для нас с вами никогда, всегда будет на карте города Киева", - сказала она.

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В комментарии журналистам Остап Ступка рассказал, что в рамках мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения его отца, также запланировано, в частности, открытие выставки.

Напомним, Герой Украины, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Богдан Ступка умер 22 июля 2012 года на 71-м году жизни.

Похоронен на центральной аллее Байкового кладбища в Киеве.

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Автор: Таня Поляковская