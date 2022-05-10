Из-за агрессии и полномасштабной войны в Украине, представителей РФ дисквалифицировали из многих международных турниров.

Из-за того, что Россия полномасштабно вторглась на территорию Украины, представителям страны-агрессора уже запретили принимать участие в Евровидении. Теперь на очереди конкурс "Мисс Вселенная", право на участие в котором у РФ могут отобрать навсегда.

Об этом заявила президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова. Она рассказала, что к ней поступило достаточно много обращений с просьбой высказать позицию Украины администрации конкурса "Мисс Вселенная" и потребовать отстранения РФ. Она уже уведомила об этом руководство Miss Universe.

"Мы уверены, что наши партнеры из "Мисс Вселенная" примут правильное решение. Россия не должна участвовать в этом конкурсе уже никогда, потому что это возмутит множество стран, которые не хотят видеть российскую представительницу рядом с собой", - объяснила Филимонова.

Анна добавила, что президент престижного конкурса красоты "Мисс Вселенная" Пола Шугарт с самого начала полномасштабной войны поддерживает Украину и постоянно интересуется положением дел.

Напомним, букмекеры рассказали, кто из первого полуфинала Евровидения попадет в финал.

Вас также могут заинтересовать новости: