Квартира Цветанской, к счастью, уцелела.

Украинская журналистка Евгения Цветанская рассказала, что в первые дни войны увезла сына из Киева в более безопасное место. Но на днях ей нужно было вернуться в Киев, чтобы решить некоторые вопросы.

По приезду она зашла в гости к знакомым. К счастью, она там задержалась, потому что в этот период в ее жилой комплекс попала ракета. Цветанская предположила, что может гореть ее дом, когда увидела вдалеке дым.

"Стою и думаю – а вдруг это мой дом. Не поверите. Это горел мой жилой комплекс. Другая сторона. Со мной, с моей квартирой, в результате все ок. Но трое пострадавших и куча испуганных соседей по приезду домой. Просто представила, что была бы с Макаром. Что я могу унести с собой ценное? Я забрала его! Отсюда. Подальше", – сказала Цветанская.

Она добавила, что забрала из квартиры все самое ценное, а также прихватила духи, которые долго откладывала на потом.

"Выбрала любимые игрушки Макара. Грузовик Леву и его друзей. Выбрала свои самые красивые вещи. Самые красивые вещи Макара. И любимые духи, которые держала в красивой коробке и откладывала на потом. Не потом. Сейчас. Хочу жить сейчас. Хочу жить и чтобы жил мой ребенок. Это главное", – подытожила журналистка.

Напомним, ранее ведущая Инна Москвина показала, во что оккупанты превратили ее дом.

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