Ее дом в Ирпене попал под обстрелы российскими оккупантами.

Украинская телеведущая Инна Москвина показала последствия пребывания оккупантов в ее доме в Ирпене.

По словам Москвиной, еще в первый день войны, 24 февраля, в Ирпене раздавались мощные взрывы. Поэтому она решила уехать из города в более безопасное место.

К счастью, в момент, когда дом попал под обстрелы, в нем никого не было. На кадрах, которые показала ведущая, видно, что российские "освободители" разрушили фасад дома и забор, а также вылетели окна.

Кроме того, звезда рассказала, что у нее с детьми полдома в Ирпене, но она еще не успела закончить там ремонт.

"Планировала установить сантехнику в отремонтированной ванной, на которую годами не хватало денег. У нас с детьми – полдома в Ирпене. Сантехника так и осталась в коробках на первом этаже", – сказала Москвина "Суспільному".

Напомним, ранее шеф-редактор "Орла и Решки" Маша Суша показала, что оккупанты натворили в ее доме.

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