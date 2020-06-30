В деле Ефремова появился еще один потерпевший

Речь идет о младшем сыне погибшего в ДТП Сергея Захарова.

В деле российского актера Михаила Ефремова, который стал виновником сметрельного ДТП, появился четвертый потерпевший.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, речь идет о младшем сыне погибшего в ДТП Сергея Захарова и его гражданской жены. Такой статус позволяет участвовать в суде и требовать компенсацию.

Ранее потерпевшими были признаны брат покойного, его жена и старший сын. А вот гражданской жене Захарова, Ирине, с которой он прожил последние 22 года, процессуального статуса не присвоили.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня автомобиль Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». В результате аварии водитель «Лады» 57-летний курьер Сергей Захаров умер в больнице.

В момент ДТП Михаил Ефремов был пьян. В его крови также были обнаружены следы наркотиков. По факту ДТП возбуждено дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). 9 июня артист был отправлен под домашний арест.

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