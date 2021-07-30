Субие ханум Налбандовой было 83 года.

В оккупированном Россией Крыму умерла мать известного украинского режиссера и актера Ахтема Сеитаблаева - Субие ханум Налбандова. Ей было 83 года. Она была писательницей, педагогом, актрисой, певицей и ведущей первой телевизионной детской крымскотатарской передачи.

Об этом в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"У нашего друга, товарища, соратника, известного украинского режиссера, актера театра и кино, сценариста Ахтема Сеитаблаева непоправимое горе - в оккупированном РФ Крыму в возрасте 83 лет умерла его мама, Субие ханум Налбандова", - сообщил Чубаров.

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Отметим, Субие ханум Налбандова родилась в 1938 году в Крыму. Ее семья была депортирована из Крыма 18 мая 1944 года.

В 1990 году семья Субие вернулась в Крым, где она преподавала вокал и сценическую речь в Крымском училище культуры. В 1992 году она начала работать в крымскотатарской редакции ГТРК "Крым", создала первую в истории крымскотатарской культуры детскую телепередачу - "Мерабаньиз, балалар". Для передачи ей приходилось все делать самой: шить куклы, двигать их в кадре, озвучивать фильмы, писать сказки и стихи, готовить детей к эфиру.

От имени Меджлиса крымскотатарского народа и себя лично Чубаров выразил искренние соболезнования Ахтему Сеитаблаеву в связи с невосполнимой утратой, а также всем родным, близким и коллегам Субие ханум Налбандовой.

Ахтем Сеитаблаев о смерти мамы

Режиссер уже отреагировал на новость о потере матери. Он опубликовал на своей странице в Facebook трогательное фото.

"Мама... Не имею силы сказать "прощай"... До встречи... Люблю, люблю, люблю", – написал Сеітаблаєв.

После оккупации Крыма Ахтем виделся с мамой нечасто. Он неоднократно предлагал родителям покинуть оккупированный полуостров, на что они отвечали: "пусть выезжают они (оккупанты - ред.)".

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Автор: Виктория Гордиенко