В оккупированном Россией Крыму умерла мать известного украинского режиссера и актера Ахтема Сеитаблаева - Субие ханум Налбандова. Ей было 83 года. Она была писательницей, педагогом, актрисой, певицей и ведущей первой телевизионной детской крымскотатарской передачи.
Об этом в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"У нашего друга, товарища, соратника, известного украинского режиссера, актера театра и кино, сценариста Ахтема Сеитаблаева непоправимое горе - в оккупированном РФ Крыму в возрасте 83 лет умерла его мама, Субие ханум Налбандова", - сообщил Чубаров.
Читайте такжеЛауреатом премии имени Стуса стал кинорежиссер и актер Ахтем Сеитаблаев
Отметим, Субие ханум Налбандова родилась в 1938 году в Крыму. Ее семья была депортирована из Крыма 18 мая 1944 года.
В 1990 году семья Субие вернулась в Крым, где она преподавала вокал и сценическую речь в Крымском училище культуры. В 1992 году она начала работать в крымскотатарской редакции ГТРК "Крым", создала первую в истории крымскотатарской культуры детскую телепередачу - "Мерабаньиз, балалар". Для передачи ей приходилось все делать самой: шить куклы, двигать их в кадре, озвучивать фильмы, писать сказки и стихи, готовить детей к эфиру.
От имени Меджлиса крымскотатарского народа и себя лично Чубаров выразил искренние соболезнования Ахтему Сеитаблаеву в связи с невосполнимой утратой, а также всем родным, близким и коллегам Субие ханум Налбандовой.
Ахтем Сеитаблаев о смерти мамы
Режиссер уже отреагировал на новость о потере матери. Он опубликовал на своей странице в Facebook трогательное фото.
"Мама... Не имею силы сказать "прощай"... До встречи... Люблю, люблю, люблю", – написал Сеітаблаєв.
После оккупации Крыма Ахтем виделся с мамой нечасто. Он неоднократно предлагал родителям покинуть оккупированный полуостров, на что они отвечали: "пусть выезжают они (оккупанты - ред.)".
Вас также могут заинтересовать новости
- Ахтем Сеитаблаев: меня радовало, что «Киборги» пользуются спросом у пиратов. С другой стороны, украинцы, которые пришли в кинотеатры, помогли собрать миллион 600 тысяч для семей погибших героев
- Украинская лента "Домой" режиссера из Крыма победила на кинофестивале в Бухаресте
- Появился официальный трейлер фильма Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева "Номера"