"У меня рождается злость!": Сеитаблаев резко высказался против "ущемления" культуры из-за Covid-19

Сеитаблаев считает, что культура имеет для Украины "стратегическое значение".

Режиссёр Ахтем Сеитаблаев резко раскритиковал власть на попытках сэкономить на культуре в разгар эпидемии коронавируса.

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Эмоциональное заявление он сделал в эфире ток-шоу "Свобода Слова Савика Шустера" в пятницу, 1 мая, передает Obozrevatel.

Сеитаблаев считает, что культура имеет для Украины "стратегическое значение" и в связи с пандемией коронавируса бюджет должен урезаться в других сферах.

"У меня много ненависти и я не знаю, что с ней делать. Я вижу конкретные факты... Я предлагаю принимать решения по культуре не только как выступление перед зрителем, а как стратегическую составляющую человека, благодаря которой она существует. Когда говорят, что это неуместно... Не может быть неуместным это. Можно посмотреть в бюджет, я могу на спор за 15 минут найти минимум полмиллиарда гривен в не стратегических направлениях, которые дотируются государством. Когда говорят, что культура может подождать, то у меня рождается злость", – сказал Сеитаблаев.

Как сообщал УНИАН, комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроекты по поддержке культуры и креативных индустрий в Украине во время карантина.