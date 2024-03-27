Гонковский недавно говорил о своем переезде из-за угроз подписчиков.

Украинские блогеры Татьяна Пренткович и ее избранник Андрей Гонковский, который стал известным после скандальной поездки на Мальдивы под видом волонтера, сейчас находятся не в Украине.

Об этом блогер и обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов рассказал у себя в Telegram-канале, ссылаясь на инсайдера.

"Пренткович и Гонковский сейчас в Португалии. Переживают несправедливый хейт от украинцев на солнечном берегу... Устали от войны, хейта, и скоро так будет сыпаться большинство, кто за эти два года надевал маску патриотов и эмпатов", - написал он.

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Интересно, что сама Татьяна и Андрей пока не комментируют эту информацию. Они также редко выходят сейчас на связь с подписчиками в Instagram.

Что известно о скандале вокруг Татьяны Пренткович и Андрея Гонковского

В начале 2024 года Андрей Гонковский должен был поехать в Польшу на благотворительное мероприятие, поэтому под видом волонтера покинул территорию Украины. Позже в сети появились фото, на которых мужчина отдыхает на Мальдивах со своей женой и детьми. Такая ложь со стороны Андрея возмутила украинцев.

Затем блогер пытался оправдываться, но отмечал, что начал получать угрозы от недоброжелателей. Поэтому объявил о переезде семьи. Далее выяснилось, что он не возвращался в Украину после поездки, а сама Пренткович не хотела комментировать, где именно находится сейчас ее избранник.

Напомним, ранее Татьяна Пренткович ответила на хейт относительно отдыха мужа на Мальдивах.

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