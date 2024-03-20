Стали известны новые факты о скандальной поездке ее мужа на Мальдивы.

Муж блогерши-миллионницы Татьяны Пренткович - Андрей Гонковский - не возвращался в Украину после скандала с выездом на Мальдивы под видом волонтера во время войны. Об этом рассказывают журналисты ТСН.

Интересно, что недавно Андрей писал о том, что принял решение о переезде семьи ради безопасности. По его словам, после скандала он неоднократно получал угрозы, поэтому решил, что так будет лучше для всех. Но где именно он собирается жить дальше - не уточнял.

Позже любимая мужчины Татьяна Пренткович таки вышла на связь с журналистами и прокомментировала эту новость так:

"Я не скажу, в каком мы городе Украины. Вы шутите? Мне летят угрозы, нас хотят убить... Говорят, чтобы мы разбились на самолете. Я вам сейчас должна сказать, в какой мы стране, или где мы вообще, или в каком мы городе Украины? Кстати, мы не говорили ничего о загранице... Я не буду это никак комментировать из-за того, что это опасно для нашей семьи, для нас лично, для нашей жизни. Мы сейчас не в Тернополе", - подчеркнула блогерша.

Сам Андрей отказался давать какие-либо комментарии журналистам.

Напомним, в начале года Андрей Гонковский - выехал за границу как волонтер. Блогер должен был поехать в Польшу на благотворительное мероприятие, но со временем оказалось, что он находится на Мальдивах вместе со своей семьей. Соответствующие кадры попали в сеть и вызвали возмущение среди украинцев.

Напомним, ранее Пренткович ответила на хейт относительно отдыха мужа на Мальдивах.

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