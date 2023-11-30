Истории их творческого пути - читайте в материале.

Они как резко появились на большой сцене, так резко и исчезли. Некоторые артисты, которые были очень популярными и выпускали хиты, неожиданно взяли творческую паузу. Рассказываем, о ком идет речь и почему так произошло.

Alyosha

Певица Alyosha обрела популярность после "Фабрики звезд" и дуэта с Владом Дарвиным на песню "Смысл жизни", которую вскоре перевели на украинский язык и дали ей новое название "Ти найкраща". Затем артистка выпустила еще несколько разрывных хитов - "Феромоны любви", "Ты уйдешь", "Точка на карте" и другие. Однако последние несколько лет артистка перестала появляться на большой сцене. Она периодически выпускает песни, но они не становятся хитами.

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Известно, что Елена вышла замуж за Тараса Тополю, лидера группы "Антитела". Они воспитывают троих детей. В начале полномасштабного вторжения Елена вместе с детьми уехала в США. Там она находилась длительное время, из-за чего у нее возникли проблемы в отношениях с мужем, потому что он все время находился в Украине и даже вступил в ряды ВСУ.

Гайтана

Скорее всего, нет людей, которые не знают песен "Самотня боса", "Два вікна", "Шаленій" и других от певицы Гайтаны. В свое время она была очень популярной артисткой, ей пророчили огромное будущее. Однако она решила посвятить себя семье. Певица родила дочь, после чего исчезла со сцены. Спустя много лет она решилась вернуться, но уже с новым репертуаром. Сейчас поклонники ждут от нее новых хитов, но будут ли они - вопрос.

Владимир Дантес и Вадим Олейник

Эти ребята после "Фабрики звезд" создали дуэт "ДиО фильмы", который продюсировала Наталья Могилевская. Их фанаты - молодежь, поэтому не удивительно, что волна их популярности держалась очень долго. Вряд ли можно найти человека, который не плакал под песню "Девочка Оля". Однако после распада группы музыкантам не удалось создать крутые сольные проекты. Долгое время они искали себя. И только сейчас начали немного "выходить в свет" со своим музыкальным творчеством. Дантес ярко о себе заявил в начале полномасштабной войны и даже успел выпустить альбом. У Олейника ситуация сложнее.

Евгения Власова

Евгения Власова с детства мечтала стать певицей. Стоит отметить, что ей это удалось. Потому что артистка выпустила много хитов, которые звучали не только в Украине, но и за ее пределами. Но в середине "нулевых" певица исчезла из шоу-бизнеса. В тот период у нее обнаружили рак. К счастью, с певицей все хорошо. После таких жизненных испытаний она давала о себе знать и даже участвовала в шоу "Танцы со звездами".

MamaRika

Певица MamaRika сделала серьезный рывок в своей карьере после участия в "Фабрике звезд". Эксперты шоу говорили, что у нее самый мощный голос, поэтому и пророчили ей большое будущее. Однако на тот момент выпустить каких-то суперхитов ей не удавалось. Затем настал период тишины. И только последние несколько лет MamaRika радует поклонников крутыми песнями - "Лелеки", "Маємо", "Проліски", "Люди", "Кава", "На руках" и другими.

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