Одетая всегда в черное, она стала музой для философов и писателей, таких как Жан-Поль Сартр и Альбер Камю.

В возрасте 93 лет умерла звезда французского шансона Жюльетт Греко.

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Кто такая Жюльетт Греко:

Жюльетт Греко родилась в 1927 году в городе Монпелье. Во время Второй мировой войны была арестована нацистами. В 1946 году Греко переехала в Париж и и начала петь в различных кафе Сан-Жермена, куда приходили представители местной богемы.

Одетая всегда в черное, она стала музой для философов и писателей, таких как Жан-Поль Сартр и Альбер Камю.

Греко не прекращала выступать до 89 лет.

Песни Жюльетт Греко:

Ее первыми хитами были Si Tu T'imagines, Parlez-moi d'Amour и Je Suis Comme Je Suis. Она также сотрудничала с Сержем Гензбуром.

На сцене Греко выступала вместе с лучшими певцами: от Жака Бреля до Жоржа Брассенса. Ее исполнение песни Sous le ciel de Paris ("Под небом Парижа") стало классикой.

Греко снискала всемирную популярность. В 1967 году на ее концерт в Берлине пришли 60 тыс. человек, в 2005 она выпустила целый альбом песен на немецком языке.

Актерская карьера Жюльетт Греко:

Греко также была киноактрисой и работала с такими знаменитостями, как Жан Кокто, Ингрид Бергман, Орсон Уэллс и Ава Гарднер.

Слава пришла к ней во Франции в середине 60-х годов, после того, как она сыграла роль шизофренички в телесериале Belphégor.

Среди ее киноработ — роли в фильмах «Орфей», «Хижина дяди Тома», «Ночь генералов», «Любовь у моря», «Лили, полюби меня».

Личная жизнь Жюльетт Греко:

Жюльетт Греко была замужем три раза. Также известен ее многолетний роман с джазистом Майлсом Дэвисом.

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Автор: УНИАН