Умер исполнитель легендарного хита La Bamba Трини Лопес

Трини Лопес умер в возрасте 83 лет.

Певец, гитарист и актер Трини Лопес, получивший мировую славу благодаря хитам Lemon Tree, La Bamba и If I Had a Hammer, умер от осложнений, вызванных коронавирусом, в калифорнийской больнице.

Читайте такжеПопал в "клуб 27": в США умер внук Элвиса Пресли

Смерть подтвердил режиссер Дэвид Эберсол, который недавно закончил съемки документального фильма о Лопесе, сообщает New York Post.

Лопес стал международной звездой под руководством Бадди Холли и Фрэнка Синатры, выступая на английском и испанском языках. Он отказывался американизировать свое имя и открыто говорил о мексиканском происхождении, которое могло навредить его карьере. "Я настоял на том, чтобы сохранить свое имя Лопес, - сказал он в интервью The Dallas Morning News в 2017 году. - Я горжусь тем, что я Лопес. Я горжусь тем, что я мексиканец".

Певец родился в семье мексиканских эмигрантов и вырос в бедном районе Далласа. Тяжелое финансовое положение семьи вынудило Лопеса бросить школу и начать работать. Жизнь мальчика изменилась, когда отец купил ему в ломбарде акустическую гитару Gibson и научил играть. Это побудило юного Лопеса выступать в ночных клубах США, где его заметил певец Бадди Холли и познакомил со своим продюсером.

Лопес переехал в Калифорнию и регулярно давал концерты в ночном клубе в Западном Голливуде. Там его выступление увидел Синатра и предложил контракт со своим лейблом Reprise. Так Лопес записал первый хит If I Had A Hammer, заняв первое место в чартах 40 стран.

Лопес также снялся в классическом фильме "Грязная дюжина" и комедии "Финкс". Дэвид Эберсол и Джон Хьюз закончили съемки документального фильма о музыканте под названием "Меня зовут Лопес".

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram