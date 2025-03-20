Адвокат отметил, что Бедрос не был состоятельным человеком.

На днях известный российский певец-путинист Филипп Киркоров сообщил, что его отец Бедрос Киркоров ушел из жизни. Мужчине было 92 года, а причиной его смерти стали сердечно-сосудистые заболевания.

Однако теперь стало известно, какое наследство получит сторонник диктатора от своего отца. Как пишут росСМИ, покойный Бедрос не оставил завещания, ведь у него "практически не было собственности".

"Я был знаком с Бедросом. Он был совсем небогатым человеком. У него была какая-то квартира, которая, по-моему, не в Москве, где-то в провинции. Не очень дорогая, по московским меркам. А все остальное - нечего было оставлять", - отметил адвокат Александр Добровинский.

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Он также добавил, что Филипп Киркоров - это единственный прямой наследник. Известно, что в 2002 году у Бедроса родилась дочь, но она прожила всего несколько дней. Первая жена и мать путиниста умерла в 1994 году, а вторая избранница покойного артиста тоже умерла.

Что известно о Бедросе Киркорове

Бедрос Киркоров был российским эстрадным певцом. В 2012 году его признали народным артистом страны-агрессора. Он, как и сын, был сторонником кровавой политики Кремля и поддерживал полномасштабное вторжение россиян на территорию Украины.

Напомним, ранее Филипп Киркоров окончательно сошел с ума и показал себя в новом виде.

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