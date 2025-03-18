Его сын-путинист раскрыл новые подробности смерти артиста.

Известный российский артист-путинист Филипп Киркоров сообщил, что не стало его отца - народного артиста страны-агрессора Бедроса Киркорова. Как известно, звезде российской сцены было 92 года. Его сын раскрыл новые подробности смерти мужчины, который ушел из жизни сегодня, 18 марта.

В комментарии для российского Telegram-канала "Стархит" россиянин рассказал, что отец отошел в мир иной в своем доме. Смерть произошла не во сне. У него внезапно остановилось сердце. Оказалось, что причиной смерти стали сердечно-сосудистые заболевания. Не секрет, что из-за этого он много раз попадал в больницы, но Киркоров-старший пренебрегал советами медиков. Сейчас Филипп занимается организацией похорон артиста.

"Это произошло дома, в кругу семьи. Остановилось сердце. Смерть произошла не во сне. Филипп сейчас занимается организацией похорон", - сообщила PR-директор Киркорова в комментарии российскому изданию Super.

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Сердечную недостаточность у Бедроса Киркорова диагностировали в 2024-м. Из-за болезни он почти не мог ходить и передвигался только с тростью. Кроме того, он жаловался на сильные боли в ногах и слабость. В августе прошлого года он попал в реанимацию из-за проблем с сердцем. Состояние его здоровья ухудшалось. Впоследствии у него обнаружили проблемы с головным мозгом и когнитивные нарушения.

Что известно о Бедросе Киркорове

Бедрос - российский эстрадный певец армянского происхождения. В 2012 году его признали народным артистом страны-агрессора. Он поддерживал путинский режим и полномасштабное вторжение россиян в Украину.

Киркорова внесли в базу "Миротворец" из-за пересечения границы с целью проникновения в аннексированный Крым. Артист также участвовал в пропагандистских мероприятиях. Два года назад он заявил, что у диктатора Путина якобы "были основания" для начала войны.

Напомним, ранее умерла звезда фильма "Розетта" Эмили Декьеннн, которая боролась с редкой болезнью. На момент смерти артистке было 43 года. В 2023-м у нее диагностировали рак.

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