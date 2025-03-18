Его не стало в возрасте 92 лет.

Не стало народного артиста России Бедроса Киркорова - отца известного певца-путиниста Филиппа Киркорова. Он умер на 93 году жизни. Об этом в соцсетях сообщил его сын.

"Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа - народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", - написал путинист.

Отметим, у Бедроса Киркорова была ишемическая болезнь сердца и стенокардия напряжения. Летом 2024 года его госпитализировали и провели операцию, чтобы проверить кардиостимулятор, который ему установили после того, как поставили диагноз.

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Также известно, что Бедрос переболел двухсторонней пневмонией и коронавирусом.

Какое-то время, как сообщали российские СМИ, путинист не мог сам передвигаться, ему постоянно нужна была помощь.

"Киркорову нужен постоянный уход, он не может стоять и ходить без опоры и посторонней помощи", - говорили ранее пропагандисты.

Напомним, ранее Олег Скрипка жестко надавал пинков путинисту Киркорову.

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