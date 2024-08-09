Живя за границей, артист прославляет российскую культуру и презирает украинцев.

Известный украинский актер, звезда сериалов "Ход коня", "Плут 2", "Отступники" Роман Соболевский попал в громкий скандал. Артист разозлил украинцев своими одиозными высказываниями об украинских казаках и исполнением русских песен.

Скандал начался с того, что в своем Instagram Роман, который сбежал за границу после начала полномасштабного вторжения, опубликовал кадры, на которых качает ребенка и поет "колыбельную". Он напевал строки из песни предательницы Анны Асти.

Ролик изрядно разозлил украинскую журналистку Алину Доротюк. Она отметила, что актер уже не впервые транслирует в сети свою приверженность к россиянам и их языку. Она обратилась к кинопродюсерам и призвала не приглашать артиста участвовать в фильмах.

"Многоуважаемые продюсеры, лично я бы не хотела видеть подобных персонажей в нашем кино-сериальном производстве. Чтобы не было, что одной рукой мы творим действительно достойный украинский продукт. А другой - не против российских нарративов, которые насаждают подобные "герои", - написала Алина в своем Telegram-канале.

На пост Доротюк отреагировал сам Соболевский. Актер разразился в истерике после прочитанного. Он выдал, что журналистка якобы выставляет украинцев "безграмотными и бесталанными колхозанами". А об обращении к продюсерам сказал, что ее никто слушать не будет.

"О себе подумают или даже в узком кругу скажут, что эта колхозница, извините за выражение, опять выдает вот эти перлы. Вы там писали о том, что какая-то качественная продукция. Вот это я хочу зафиксировать и подчеркнуть. Я хотел бы ее видеть. Я думаю даже те, кто занимается в Украине созданием аудиовизуального контента, хотели бы посмотреть на эту продукцию", - отметил звезда и добавил, что в Украине якобы нет качественного контента.

О своей "колыбельной", которую пел сыну, он неожиданно вспомнил о казаках и назвал их "насильниками".

"Я ему рассказываю о казачестве такие вещи, что казаки были насильниками и через одного пассивными гомосексуалистами. Таких, кстати, в нашей киноиндустрии не один, и не два. И нормально абсолютно к этому отношусь. Ему нравится, мне тоже", - наговорил бреда Соболевский.

Любые упреки в свою сторону артист называет "событийным выгоранием" и добавляет, что украинцы якобы только и делают, что ищут измену в действиях знаменитостей.

"Можно же изменить какой-то вектор, например, я не знаю, придумать хоть раз в жизни, сделать оригинальный контент. Вы же все др*чите на эту Москву до сих пор. Уберите Москву из вашего творчества, творчество закончится. Сделайте оригинальный продукт, придумайте какую-то программу... Я сейчас пойду и буду петь своему сыну русские песни до утра", - добавил беглец.

К слову, сейчас актер живет в Лондоне. Свой фотоблог Роман ведет преимущественно на русском языке, а о войне в Украине в его Instagram нет ни одного упоминания.

Напомним, ранее звезда сети Стася Макеева вляпалась в языковой скандал. Девушка попыталась оправдаться за русский язык.

Вас также могут заинтересовать новости: