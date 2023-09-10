Бессмертная объяснила, почему держала за руки представительницу страны-агрессора.

36-летняя украинка Ирина Бессмертная из Херсона, одержавшая победу на конкурсе красоты "Миссис мира 2023", отреагировала на скандал, который разгорелся вокруг нее. В финале она держала за руки россиянку, а до этого снималась с ней на видео. Сейчас же модель заявила, что не могла поступить иначе.

По словам Бессмертной, она не могла отказаться от правил или сделать как украинская фехтовальщица Анна Харлан. В интервью "Обозревателю" украинка заявила, что у нее не было официальной поддержки.

"На конкурсе у меня была цель – показать всему миру силу украинского духа и красоту украинок, несмотря ни на какие обстоятельства. Я не жала руку россиянке. Я следовала инструкциям и правилам конкурса в ожидании объявления победительницы. Если бы я не выполнила требований и инструкций конкурса, меня бы просто дисквалифицировали, и победительницей бы стала россиянка. Вы хотите, чтобы я отдала нашу победу стране-агрессору?! Для меня это недопустимо! К сожалению, у меня не было официальной поддержки, которая бы смогла договориться и изменить правила конкурса ради меня. Я бы с удовольствием сделала иначе", - рассказала Бессмертная.

Видео дня

По словам украинки, если бы она не стала держать россиянку за руки, то нарушила бы правила и потеряла победу. А тогда главный титул могла получить РФ. Поэтому модель считает, что поступила правильно.

"Моя победа в мировом конкурсе подчеркивает, что Украина сможет одержать победу над РФ, несмотря на все обстоятельства! И я очень хочу, чтобы все поняли меня правильно в этом вопросе. Именно поэтому я даю эти разъяснения! Для меня это принципиально важно!" - добавила Бессмертная.

Украинка утверждает, что она гордится тем, что показала миру красоту и силу духа украинцев. Бессмертная подчеркнула, что она бы точно запретила РФ участвовать во всех конкурсах и соревнованиях, если бы имела такую возможность.

Скандал вокруг украинки, одержавшей победу на "Миссис мира 2023" - с чего все началось

Напомним, недавно в Майами прошел конкурс "Миссис мира 2023". За главную корону боролись почти 100 конкурсанток из многих стран. Победу одержала украинка - 36-летняя Ирина Бессмертная из Херсона, которая живет в США.

После финала в сети разгорелся скандал. На фото с финала можно заметить, что украинка держала россиянку, которая также участвовала в конкурсе, за руки. При этом казалось, будто они "дружат".

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