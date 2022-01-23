Украинский ведущий Слава Демин показал свои маникюр и вызвал неоднозначную реакцию подписчиков.

Фото он опубликовал в своем Instagram.

"А почему бы и нет? Надо быть в тренде", – считает Демин.

На фото видно, что ведущий нанес на ногти изображения сексуального характера.

"Класс", "Круто, мне нравится", "Стильненько", "я как мастер, полностью "за" маникюр, в любом виде, регулярно делаю брату и отцу", "Главное, что вам нравится", "Модно, стильно, молодежно", "Лично не очень, но главное, чтоб вам нравилось! Почему бы и нет, если хочется", "Хахаха огненно, прям зашло", – восторженно отреагировали подписчики.

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