Популярный телеведущий поделился с подписчиками подробностями своего досуга.

Ведущий популярного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво раскрыл всю правду о том, чем занимается утром.

Всем подписчикам, заинтересованным в его досуге, блогер рассказал в Stories Instagram.

Свои несколько роликов Эктор снял с обнаженным торсом.

"У меня спрашивают: Эктор, почему твои завтраки такие большие? Как рис или паста, или колумбийский супчик... Потому что я занимаюсь спортом. И всегда на утро мне нужно много энергии и хорошее настроение", – рассказал ведущий.

Также Эктор выложил видео своих тренировок в спортзале и признался, что утром любит пить кофе. А еще ведущий показал, как готовит рис с мясом.

Справка. Эктор Хименес-Браво — канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения, бизнесмен, телеведущий.

Судья проекта "Мастершеф Украина", преподаватель кулинарного искусства, основатель консалтинговой компании Bravo Restaurant Group. Обладатель престижной кулинарной премии "The World Master Chef".

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