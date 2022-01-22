Ведущий популярного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво раскрыл всю правду о том, чем занимается утром.
Всем подписчикам, заинтересованным в его досуге, блогер рассказал в Stories Instagram.
Свои несколько роликов Эктор снял с обнаженным торсом.
"У меня спрашивают: Эктор, почему твои завтраки такие большие? Как рис или паста, или колумбийский супчик... Потому что я занимаюсь спортом. И всегда на утро мне нужно много энергии и хорошее настроение", – рассказал ведущий.
Также Эктор выложил видео своих тренировок в спортзале и признался, что утром любит пить кофе. А еще ведущий показал, как готовит рис с мясом.
Справка. Эктор Хименес-Браво — канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения, бизнесмен, телеведущий.
Судья проекта "Мастершеф Украина", преподаватель кулинарного искусства, основатель консалтинговой компании Bravo Restaurant Group. Обладатель престижной кулинарной премии "The World Master Chef".