Салем уже был готов попрощаться со своей семьей.

Украинский телеведущий Даниэль Салем рассказал, как война изменила его жизнь. По его словам, был момент, когда он едва не попрощался с жизнью.

"Когда на нас пристреливался танк, нам просто повезло, что мы успели вовремя выйти из засады, сесть в машину, в которую уже попал осколок... я уже зашел в Инстаграм, чтобы записать просто какое-то прощание или сказать, что я всех люблю, чтобы это видела потом моя дочка и гордилась мной. Мы ехали и все горело вокруг", - сказал Салем в программе "Зірковий шлях".

При этом он отметил, что всегда старается сохранять позитив. Он визуализирует, как возвращается домой к своей семье - жене и дочке.

Кроме того, Салем признался, что с некоторыми друзьями прекратил общение из-за войны в Украине.

"Это принципы, через которые я не могу переступить. Это нормально, это эмоции, огонь, который во мне. Это из-за того, что я увидел, что не может не вызывать эмоции и слезы на глазах. Может, я потом остыну, но даже если я прервал отношения с этими людьми, мне все равно. Главное, пусть делают что-то полезное", - сказал Даниэль.

Напомним, ранее машину телеведущего Даниэля Салема обстреляли.

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