Он также ответил, как отреагировал на решение артистки удочерить девочек.

Известный украинский продюсер Алексей Гончаренко, который создавал телешоу "Фабрика звезд", высказался о Наталье Могилевской и ее материнстве.

Мужчина отметил, что они с певицей раньше работали вместе и знают друг друга много лет.

"Сейчас она моя хорошая знакомая, а еще соседка, мы с ней недалеко друг от друга на Осокорках живем. Время от времени встречаемся. Иногда с собакой иду, вижу ее на веранде, могу позвать. Или зайти поздороваться. Видел ли ее дочерей? Конечно", - рассказал Гончернко в интервью OBOZ.UA.

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Продюсер добавил, что сильно не разглядывал приемных дочерей Могилевской. Поэтому не может сказать, действительно ли они похожи на артистку, как ранее рассказывала писательница Лада Лузина. Однако подчеркнул, что был удивлен решением Натальи стать мамой. Об этом Алексей сказал так:

"Она меня удивила. Дело в том, что Могилевская большую часть своей жизни была такой ярой карьеристкой. Мы с ней как-то общались даже о личном, она сказала: "Не до детей пока". Все откладывала, потому что была полностью увлечена своим творчеством. Но я очень рад, что она пошла на такой шаг. Потому что знаю много людей, которые хотят, но не решаются, потому что это огромная ответственность. Наташа - абсолютная героиня, очень круто поступила. Но, знаете, такого развития событий от нее можно было ожидать - она по жизни очень рискованный человек, невероятно целеустремленный. И если уж за что-то берется, то там мало места всем".

К слову, Наталья Могилевская с мужем Валентином воспитывает двух приемных дочерей - 13-летнюю Мишель и 4-летнюю Соню. У девочек появилась семья в 2023 году. Исполнительница долгое время скрывала, что стала мамой и не показывает лица детей.

Напомним, ранее рэперша АІуоnа аІуоnа призналась, когда планирует стать мамой и как готовится к пополнению в семье.

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