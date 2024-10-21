Билозир считает, что не стоит требовать от нее объяснений.

Украинская певица Оксана Билозир высказалась о Софии Ротару, которая публично не говорит о своей позиции относительно войны России против Украины.

Артистка подчеркнула, что не стоит требовать от Ротару объяснений. Оксана считает, что ее творчество сделало весомый вклад в украинскую культуру.

"Она стала звездой не тогда, когда русские песни пела. Она стала звездой, когда пела украинские песни. И это ее огромная заслуга на сегодня, потому что она была фундаментом, опорой, на которую можно было опираться. Поэтому сейчас трактовать ее поступки не стоит", - рассказала артистка в интервью изданию РБК-Украина.

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Билозир также добавила, что нужно с уважением относиться и к возрасту Софии Михайловны. Об этом она сказала так:

"Ротару уже очень уважаемая, имеет право на свою позицию. Мы должны отдавать ей дань уважения за это, и не требовать сегодня от нее еще что-то, потому что свою позицию она вложила в свое творчество, и в развитие украинской культуры, в том числе".

Что известно о позиции Софии Ротару относительно войны

Не секрет, что София Ротару много лет гастролировала по России. После начала полномасштабной войны она стала на сторону украинцев, но публично об этом не говорит. Лишь иногда в ее соцсетях можно увидеть реакции в виде печальных смайликов на последствия вражеских обстрелов.

Известно, что с 2022 года артистка прекратила свою концертную деятельность и не появляется на публике.

Напомним, ранее Андрей Данилко высказался о молчаливой позиции Софии Ротару во время войны в Украине.

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